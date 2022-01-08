В 2022 году пенсионеров ожидает рекордная индексация пенсий, в том числе и социальных пенсий.

Как рассказал эксперт Никита Кузнецов в беседе с изданием Life, уже с 1 января были повышены страховые пенсии по старости. Индексация составляет 5,9%. Но, как уточняется, относится это только к тем пенсионерам, кто завершил трудовую деятельность.

С 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия, а также пенсия по государственному пенсионному обеспечению. В этом случае индексация составит аж 7,7%. Кроме того, чуть позже будет проиндексирована военная пенсия. В этом случае индексация составит 4%. Однако эта индексация будет произведена только с 1 октября 2022 года.

Также отмечается, что с 1 августа будет произведён перерасчёт пенсий трудящихся пенсионеров.

Ранее в Госдуме заявили, что средства для проведения индексации пенсий у ПФР есть. Кроме того, было отмечено, что корректировка параметров федерального бюджета позволит получить дополнительные финансы.