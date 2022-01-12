Компания из Великобритании Gravity Industries совершила испытания своего реактивного костюма в горных условиях.

Компания уже несколько лет тестирует свою разработку. Мощность костюма составляет около одной тысячи лошадиных сил, он позволяет без особых усилий добраться даже до труднодоступных мест. Скорость костюма составляет до 135 км/час, он может подняться на высоту до 3,6 км. Однако управление этим костюмом требуется долгих тренировок.

В недавних учениях костюм был задействован в лесистых горах Словении. Основатель компании Ричард Браунинг успешно доставил плазму для солдата НАТО, у которого в учениях была роль пострадавшего. Передвигался Браунинг только над горной дорогой. Испытания показали, что костюм можно использовать для перемещения в различной местности.

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