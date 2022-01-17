В Великобритании приняли решение отменить лицензионный сбор в пользу компании ВВС.

Как сообщается, этот сбор был введён в стране ещё в 1946 году. Платят его все, за некоторым исключением (к примеру, королева освобождена от оплаты). Налог необходимо оплачивать каждый год, он взимается за все устройства, с которых можно смотреть передачи в прямом эфире. Кроме того, налог платится с устройств, с которых можно смотреть шоу, размещаемые ВВС в сервисе ВВС iPlayer.

Сбор останется без изменений (159 фунтов в год) вплоть до 2024 года. Затем его незначительно повысят. С 2028 года сбор будет полностью отменён.

Отмечается, что такое сбор обеспечивал до 75% прибыли ВВС. После его отмены компания перейдёт на иную форму финансирования. Например, может быть принято решение о вводе платной подписки.

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