В Японии создали телевизор, который может передавать зрителям вкус еды, показываемой на экране.

Новинка получила название Taste the TV. Разработкой телевизора занимался профессор токийского университета Мэйдзи Миясита. Для того, чтобы зрители смогли ощутить вкус демонстрируемой на экране еды, им придётся лизнуть экран.

Вкусовые ощущения создаются за счёт 10 контейнеров, в которых содержатся ароматизаторы. Находятся эти контейнеры внутри устройства. Когда на экране идёт сюжет с демонстрацией еды, происходит распыление нужной жидкости в подходящей комбинации, за счёт чего образуется смесь с необходимым вкусом. Эта смесь подаётся на гигиеническую плёнку, расположенную на экране телевизора.

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