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В Великобритании заявили, что Россия запланировала скомпрометировать Запад при помощи кибератак. Об этом сообщает издание ТАСС.

С соответствующим заявлением недавно выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Согласно его мнению, Россия проводит операции одновременно во множестве сфер. Он предполагает, что наступление будет проводиться с использованием кибернетического компонента наравне с физическим. В частности, как он указал, компромат тоже можно считать таким инструментом.

Кибератаки со стороны России, как заявил источник из британского Минобороны изданию The Times, разрабатываются для того, чтобы застать НАТО и союзников врасплох и дестабилизировать обстановку на случай начала вторжения на Украину, которое Россия якобы собирается провести уже в скором времени. Отмечается, что страны Запады уже готовятся к распространению дезинформации со стороны России.

Недавно мы сообщали, что Бен Уоллес собирается встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. Однако когда пройдёт встреча, не сообщается.

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