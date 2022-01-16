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В Великобритании начались проверки из-за вечеринок, которые устраивались в резиденции премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Как сообщается, на Даунинг-стрит, 10, организовывались «винные пятницы». По имеющейся информации, здесь чиновники проводили вечеринки несмотря на то, что из-за коронавируса в Великобритании были приняты весьма строгие ограничения. В частности, были запрещены встречи более двух человек, за исключением рабочих моментов.

Расследование было поручено старшей госслужащей из Уайтхолл Сью Грей. Как заявляет издание The Times, её работа может затянуться. Если будут выявлены признаки поведения, которые можно отнести к уголовному преступлению, дело отправят в полицию.

Сам Борис Джонсон заявил, что был на вечеринке для того, чтобы поблагодарить сотрудников правительства и ушёл с неё спустя 25 минут.

О вечеринках, которые проводились в разгар локдауна, стало известно в декабре. Об этом сообщали журналисты, которые опубликовали фото с мероприятий.

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