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Издание The Guardian обвинило главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в организации многолюдной вечеринки. Журналисты опубликовали фотоснимки, на которых запечатлено мероприятие в саду на Даунинг-стрит.

На фото несложно узнать Бориса Джонсона с супругой Кэрри, нескольких сотрудников администрации и других людей, которые не придерживаются социальной дистанции. Авторы публикации отмечают, что снимок был сделан в мае 2020 года, когда жителей Великобритании вовсю косил коронавирус и по всей стране был объявлен жесткий локдаун.

The Guardian впервые упомянуло об этом мероприятии неделю назад. Однако представители правительства отвергли все изменения и заявили, что никакой вечеринки не было. В ответ журналисты опубликовали документальные подтверждения в виде фотографий.

Анджела Рейнер, представляющая Лейбористскую партию, заявила, что Джонсон устанавливает для граждан Соединенного Королевства правила, которые сам не уважает и не соблюдает. Поэтому организованная ним вечеринка – это «пощечина всей общественности Великобритании».

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