Из-за связей с Северной Кореей российская компания попала в санкционный список США.

Информация с обновлённым списком была опубликована Минфином США. Согласно опубликованным сведениями, санкциям подвергалась компания «Парсек». Данная организация, как уточняется, была зарегистрирована в Москве. Также в список был включён один из учредителей данной организации. Речь идёт о россиянине по имени Роман Аларь.

Отмечается, что в список были внесены не только россияне. Так, в список включили также двух уроженцев Северной Кореи, которые в настоящее время проживают в Москве и Владивостоке. Помимо них, в список включили четверых граждан из Китая. Как было заявлено, решение о внесении этих граждан в список было принято в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

Недавно в США заявили, что новые санкции против России являются опасными для Запада. Как было заявлено, они спровоцируют обострение и так непростой ситуации.