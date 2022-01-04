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Россия предпринимала некоторые шаги, которые обострили ситуацию на Украине, однако сейчас напряженность возникает исключительно из-за действий США и НАТО. Они должны немедленно прекратить призывы к включению Киева в состав Североатлантического альянса, а также к новым санкциям против РФ, заявила издатель американского журнала «Нейшн» Катрина ванден Хойвел.

Она отметила, что заявления о приеме Украины в НАТО и отправка дополнительного вооружения этому государству, ведет к еще большему обострению. Вашингтону и Брюсселю пора понять, что гражданская война на Донбассе может быть прекращена только путем дипломатии. Кроме того, желание вопреки всему включить Украину в Альянс вызовет не только дополнительную обеспокоенность РФ, но еще и серьезные разногласия среди украинского населения.

Соединенные Штаты должны приложить дипломатические усилия, чтобы завершить конфликт, в котором погибло почти 15 тысяч человек. Вместо этого они продолжают курс на конфронтацию и своими действиями фактически толкают Киев к продолжению боевых действий.

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