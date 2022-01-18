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Облачный сервис китайской компании Alibaba заподозрили в том, что он представляет опасность для безопасности страны. Об этом рассказывает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Администрация президента собирается установить, хранит ли компания информацию о клиентах из США, в том числе личную, а также имеется ли возможность у властей Китая получить доступ к этой информации. Кроме того, власти Америки предполагают, что компания может лишить пользователей из США доступ к информации по требованию Пекина.

Также было указано, что облачные серверы часто становятся мишенью хакеров, что позволяет злоумышленникам получить доступ к клиентским сетям.

Отмечается, что правительство США в последнее время всё сильнее ужесточает контроль над китайскими фирмами, которые работают в сотрудничестве с американскими компаниями.

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