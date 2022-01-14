Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку украинских телеканалов в связи с массовым использованием русского языка в новогодних эфирах.

Представитель национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Максим Оноприенко рассказал, что в Нацсовете серьезно разочарованы из-за использования русского языка на украинских телеканалах во время новогодних эфиров.

Также Оноприенко сообщил, что результаты мониторинга уже есть, устанавливаются основные нарушители. Он добавил, что Нацсовет примет соответствующие меры.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что регулятор проведет беседы с руководителями телеканалов, чтобы выяснить, на каком основании они выпускают так много русскоязычных фильмов и телепрограмм.

На Украине в апреле 2019 года был принят закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, согласно которому на украинском телевидении должны транслироваться фильмы и программы только на украинском языке.