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Россия и США начали стягивать корабельные группировки в Средиземное море. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

Как сообщается, в акватории с одной стороны была замечена американская авианосная ударная группа. Её возглавляет атомный авианосец USS Harry S. Truman, в саму группу входит несколько кораблей.

С другой стороны в акватории находится несколько кораблей ВМФ России. Речь идёт минимум о шести больших десантных кораблях. Также отмечается, что Россия имеет в Тартусе оперативное соединение. При этом ни одна из сторон сложившуюся ситуацию не комментирует.

Однако ранее в США уже заявляли, что им не нравится повышенная активность России в этом регионе.

Недавно мы сообщали о том, что в Средиземном море растёт вероятность столкновения России и США. Причиной напряжённости является ситуация вокруг Украины.

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