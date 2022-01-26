читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за «украинского вопроса» Россия и США могут схлестнуться между собой в Средиземном море, считает военный эксперт Сергей Маржецкий. Он пояснил, что эта локация является единственной, где противостояние может не превратится в новую мировую войну.

Аналитик напомнил, что Соединенные Штаты оставили в Средиземном море свой авианосец USS Harry S. Truman для демонстрации «солидарности» с Украиной. С той же целью там появилась и атомная субмарина Georgia. Кроме того, в состав авианосной ударной группы входит еще пять боевых кораблей ВМС США.

Сейчас в Средиземное море идет сразу шесть российских десантных кораблей, которые везут тяжелый груз для Сирии. Они прикрываются БПК «Адмирал Трибуц» и ракетным крейсером «Варяг», ранее участвовавшим в военно-морских маневрах у берегов Ирана. Последний российских корабль представляет для авианосной группы США серьезную опасность. Он вооружен ракетами П-1000 Вулкан и другими менее мощными боезарядами. Помимо этого, прикрытие с воздуха для него могут организовать истребители и бомбардировщики, которые базируются на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Большой противолодочный корабль «Трибуц» также является достаточно опасным, так как оборудование на его борту дает возможность при необходимости обнаружить подводную лодку Georgia.

В целом создается угрожающая ситуация, так как в случае начала боевых действий на Украине американские корабли могут атаковать ЛНР и ДНР ракетами, дальности которых вполне достаточно для таких целей. Это в свою очередь спровоцирует столкновение между АУГ и российским флотом в Средиземном море.

Вам может понравиться

В Германии начато расследование в отношении двух министров из партии “Зеленых”

Прокуратура ФРГ сообщила о начале расследований в отношении главы МИД Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека. Если по претензиям ко второму фигуранту подробностей нет, то к руководительнице внешнеполитического ведомства

СМИ: в Швеции над стратегическими объектами заметили российские беспилотники

Появление дронов над важными объектам сейчас обсуждают в Швеции. Там уверены, что речь идёт о российских беспилотных летательных аппаратах. Появления техники фиксировали несколько раз. Последний такой инцидент произошёл 16 января.  

89% новых заражений COVID-19 в Великобритании приходятся на вакцинированных или ревакцинированных людей

В Великобритании рассказали, что большая часть людей, заразившихся коронавирусом, были вакцинированы. Об этом заявили авторы информационного портала Daily Expose. Так, было заявлено, что 89% новых случаев заражения COVID-19 приходятся на
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -8 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C |