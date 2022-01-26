Из-за «украинского вопроса» Россия и США могут схлестнуться между собой в Средиземном море, считает военный эксперт Сергей Маржецкий. Он пояснил, что эта локация является единственной, где противостояние может не превратится в новую мировую войну.

Аналитик напомнил, что Соединенные Штаты оставили в Средиземном море свой авианосец USS Harry S. Truman для демонстрации «солидарности» с Украиной. С той же целью там появилась и атомная субмарина Georgia. Кроме того, в состав авианосной ударной группы входит еще пять боевых кораблей ВМС США.

Сейчас в Средиземное море идет сразу шесть российских десантных кораблей, которые везут тяжелый груз для Сирии. Они прикрываются БПК «Адмирал Трибуц» и ракетным крейсером «Варяг», ранее участвовавшим в военно-морских маневрах у берегов Ирана. Последний российских корабль представляет для авианосной группы США серьезную опасность. Он вооружен ракетами П-1000 Вулкан и другими менее мощными боезарядами. Помимо этого, прикрытие с воздуха для него могут организовать истребители и бомбардировщики, которые базируются на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Большой противолодочный корабль «Трибуц» также является достаточно опасным, так как оборудование на его борту дает возможность при необходимости обнаружить подводную лодку Georgia.

В целом создается угрожающая ситуация, так как в случае начала боевых действий на Украине американские корабли могут атаковать ЛНР и ДНР ракетами, дальности которых вполне достаточно для таких целей. Это в свою очередь спровоцирует столкновение между АУГ и российским флотом в Средиземном море.