В пятницу,14 января, примерно в 16:00 на остановке «Больница Семашко», пассажирку троллейбуса №12 ударило током.

Женщина пыталась сесть в троллейбус №12, как тут ее ударило током так сильно, что она закричала. Тогда женщина отошла и попыталась зайти через другую дверь, но ситуация вновь повторилась. Предпринимать попытки снова войти в троллейбус пассажирка не рискнула, побоялась. После случившегося водитель просто закрыл двери и уехал.

Чуть позже жительница Рязани из дома сообщила в диспетчерскую о случившемся в троллейбусе №12. В диспетчерской ей ответили и объяснили, что такое бывает, мотивируя тем, что транспорт очень старый.

Женщина осталась недовольна данным ответом. Она также посоветовала разобраться в произошедшей ситуации и добавила, что в следующий раз так пострадать от удара током может ребенок.