читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В пятницу,14 января, примерно в 16:00 на остановке «Больница Семашко», пассажирку троллейбуса №12 ударило током.

Женщина пыталась сесть в троллейбус №12, как тут ее ударило током так сильно, что она закричала. Тогда женщина отошла и попыталась зайти через другую дверь, но ситуация вновь повторилась. Предпринимать попытки снова войти в троллейбус пассажирка не рискнула, побоялась. После случившегося водитель просто закрыл двери и уехал.

Чуть позже жительница Рязани из дома сообщила в диспетчерскую о случившемся в троллейбусе №12. В диспетчерской ей ответили и объяснили, что такое бывает, мотивируя тем, что транспорт очень старый.

Женщина осталась недовольна данным ответом. Она также посоветовала разобраться в произошедшей ситуации и добавила, что в следующий раз так пострадать от удара током может ребенок.

Вам может понравиться

Минобороны Британии опровергло нахождение своих субмарин в районе гибели подлодки «Курск»

Министерство обороны Британии сделало заявление о том, что их субмарин не было в районе гибели подлодки “Курск”. Также в Минобороны Британии уточнили, что не располагают записями, подтверждающими нахождение субмарин Королевского

Гражданам РФ объяснили, как рассчитать новый размер пенсионных выплат

С февраля 2022 года пожилые граждане России будут получать повышенные пенсионные выплаты. Данное решение было принято Владимиром Путиным. Президент РФ постановил, что процент индексации суммы пенсионных выплат для пожилых граждан

В «Зеленом Кресте» обратили внимание на внутренние проблемы «Невского экологического оператора»

«Невский экологический оператор», который с января 2022 года отвечает за вывоз отходов из Петербурга по назначению Смольного, не справляется с возложенными на него обязанностями. Такое мнение выразил глава северо-западной общественной
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | город Мытищи: погода, 16 января – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 16 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 16 января – небольшой снег, до -1 °C |