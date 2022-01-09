читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России в скором времени вступят в силу изменения, касающиеся получения пенсионных накоплений правопреемникам скончавшегося пенсионера. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Как сообщает юрист Иван Соловьев, правопреемникам после смерти пенсионера требуется отправлять заявления либо о выплате накоплений, либо об отказе от них. Теперь эту процедуру упростят – заявление можно будет отправить через «Госуслуги». Однако подписывать документ необходимо своей электронной подписью.

Это изменение начнёт действовать с 30 января. Отмечается, что граждан, являющихся правопреемниками, будут извещать в течении 10 дней после того, как были получены необходимые документы о смерти. Извещение отправят через «Госуслуги», либо через электронную почту или «Почту России», если правопреемник не зарегистрирован на портале.

Недавно эксперт Сергей Власов заявил, что в ситуации с пособиями на погребение есть несправедливость. Он указал, что организовать похороны на шесть тысяч рублей пособия невозможно.

Вам может понравиться

Учёные усомнились в эволюционном преимуществе бабушек

Учёные установили, что бабушки привязаны к своим внукам ничуть не меньше, чем родители детей. Как сообщает издание РИА Новости, у животных выживание, в частности, зависит от опеки родителей. Как правило,
  • Анна
  • 07.01.2022
  • читать 1 минуту

К концу столетия люди смогут доживать до 130 лет

Исследователи считают, что к концу уже этого века люди получат возможность доживать до 130 лет. Об этом заявили специалисты HEC Monreal из Монреальского университета, который расположен в Канаде. Своё заявление
  • Анна
  • 08.01.2022
  • читать 1 минуту

В 2022 году армия России впервые получит ЗРК «Гибка-С»

В скором времени в российскую армию поступит комплекс «Гибка-С». Как заявили в Министерстве обороны России, «Гибка-С» поступает на вооружение в первый раз. Разрабатывался данный комплекс для того, чтобы осуществлять эффективную
  • Анна
  • 06.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 9 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 9 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 9 января – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 5 °C |