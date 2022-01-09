В России в скором времени вступят в силу изменения, касающиеся получения пенсионных накоплений правопреемникам скончавшегося пенсионера. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Как сообщает юрист Иван Соловьев, правопреемникам после смерти пенсионера требуется отправлять заявления либо о выплате накоплений, либо об отказе от них. Теперь эту процедуру упростят – заявление можно будет отправить через «Госуслуги». Однако подписывать документ необходимо своей электронной подписью.

Это изменение начнёт действовать с 30 января. Отмечается, что граждан, являющихся правопреемниками, будут извещать в течении 10 дней после того, как были получены необходимые документы о смерти. Извещение отправят через «Госуслуги», либо через электронную почту или «Почту России», если правопреемник не зарегистрирован на портале.

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