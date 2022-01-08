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Эксперт Сергей Власов сообщил о несправедливой ситуации, которая касается пособия на погребение. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

В настоящее время родственники скончавшегося пенсионера могут получить специальное пособие в размере шести тысяч рублей. Кроме того, право на получение этой выплаты имеют те люди, которые организовали похороны.

Недавно была принята новая выплата на погребение от соцзащиты. Но она выплачивается в ситуации, если человек умер из-за радиационной катастрофы, лучевой болезни или заболеваний, которая она спровоцировала. Также пособие выплачивается, если после радиационной аварии умер инвалид. Но в этих случаях пособие больше почти в два раза и составляет около 13 тысяч рублей.

Согласно заявлению Власова, такая ситуация несправедлива. Он указал, что на принятое пособие похороны пенсионера организовать невозможно, и задался вопросом, являются ли пенсионеры людьми второго сорта, если разница между пособиями настолько большая. Власов считает, что уже давно пора увеличить данную выплату до современных реалий.

Недавно мы сообщали, что в 2022 году россияне начнут получать уведомления о размере своих будущих пенсий. Рассылаться письма будут мужчинам в возрасте от 45 лет и женщинам в возрасте от 40 лет.

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  • 07.01.2022
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