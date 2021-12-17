В Подмосковье мужчину обвинили в убийстве, которое произошло 21 год назад. Об этом рассказала Ольга Врадий – старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено в мае 2000 года в Воскресенске. Согласно версии следователей, местный житель зарезал своего знакомого, вместе с которым распивал алкогольные напитки. Отмечается, что мужчины пили алкоголь на улице, возле подъезда дома. В какой-то момент у них произошёл конфликт. Обвиняемый схватился за нож и ударил им своего приятеля, нанеся несколько ранений, после чего скрылся.

Раны мужчины оказались несовместимы с жизнью и он скончался на месте инцидента. Утром его тело нашли жильцы дома.

В то время раскрыть преступление так и не удалось, так как оно было «совершено в условиях неочевидности». Однако расследование продолжалось и преступник был найден. Во время допроса он признался в совершённом и рассказал о деталях преступления.

Ранее мы сообщали, что в Выборге был задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании дочери знакомого. Девочке, как отмечается, всего 14 лет.