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В ПФР сообщили россиянам о выплатах, которые положены семьям с детьми.

Так, выплату получают неработающие женщины, которые находятся в отпуске по беременности или родам. Аналогичная выплата предназначается для усыновителей ребёнка, которому ещё не исполнилось трёх месяцев.

Пособие также получают беременные со сроком не менее 180 дней, если их супруга призвали в армию.

Россиянам также могут назначить пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет. Это матери, которых уволили во время беременности или декретного отпуска, родители ребёнка, которые обучаются очно, а также прочие категории. Однако пособие назначат, если получатель не оформился как безработный.

Безработные родитель или опекун ребёнка могут получить единовременное пособие, составляющее 18 886,32 рублей. Усыновители также имеют право на получение аналогичного пособия. Если ребёнку восемь лет или он инвалид, размер выплаты увеличивается до 144 306,88 рублей.

Ранее россиянам рассказали о четырёх категориях граждан, которые могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Осуществляет выплату ПФР.

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