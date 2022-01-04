В январе некоторые граждане России получат пособие, размер которого составляет 10 тысяч рублей.

Как сообщает издание PRIMPRESS, речь идёт о четырёх категориях граждан. Это люди, пострадавшие с 1917 года от репрессий. К примеру, это заключение в тюрьме или принудительное лечение в психиатрической больнице. К следующей категории относятся граждане, репрессированные на территории СССР.

Кроме того, пособие предназначается для людей, репрессированных по политическим мотивам. К последней категории относятся их наследники.

Ещё в прошлом году выплатой этого пособия занималась соцзащита. Однако сейчас этим занимается ПФР. Уточняется, что получить пособие можно с 10 января только после подачи заявления. Рассмотрение заявки осуществляется в течение пяти дней.

Ранее мы сообщали, что в Госдуму было внесено предложение о введении ежегодной выплаты к Новому году. Предназначается выплата для пенсионеров, её размер составляет 18500 рублей.