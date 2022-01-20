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В ПФР теперь можно подать заявление на получение некоторых денежных пособий. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как уточняется, речь идёт о тех выплатах, которые до этого выплачивала соцзашита. С этого года за данные пособия отвечает ПФР. Относится это к некоторым категориям россиян. К примеру, это те граждане, которые в советские времена пострадали от репрессий. Их могли посадить в тюрьму или принудительно отправить на лечение в психиатрическую больницу. Кроме того, право на получение выплаты имеют и их наследники.

Но, как уточняется, право на получение пособия необходимо подтвердить соответствующими справками – из тюрьмы или психбольницы. Если гражданин, имеющий право на получение этой выплаты, живёт за границей, он может переслать необходимые документы по почте.

Ранее российским пенсионерам рассказала о запретах при получении выплат. Например, получать выплаты по двум основаниям нельзя.

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