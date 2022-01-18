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Как оказалось, пожилых граждан в России можно легко наказать.

Каждый пенсионер имеет определенные обязанности, которые связаны с получением государственных пенсионных выплат. Пожилые граждане могут столкнуться с серьезными проблемами, если не будут исполнять эти обязанности.

Эксперты сообщили, что российские пенсионеры не могут получать социальные выплаты сразу по двум основаниям. Например, если военный пожилой человек нарушает закон, обращаясь в Пенсионный фонд России(ПФР) за пенсией по старости, так как подобная категория граждан уже получает поддержку от государства.

Если пенсионер переезжает в другой город или же регион, он обязан сообщить об этом в ПФР. Это связано с тем, что многие денежные надбавки являются региональными, поэтому пожилой человек сможет их получать только при проживании в определенном месте. Специалисты подчеркнули, что подобное нарушение может привести к уголовной ответственности.

Эксперты также добавили, что при устройстве на работу каждый пожилой гражданин России должен сообщать об этом в ПФР, ведь большинство социальных выплат выплачиваются только неработающим гражданам.

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