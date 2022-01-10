В Новосибирске составили список женщин, которые участвовали в различных конкурсах красоты за время пандемии.

Как отмечается, пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни и разные массовые мероприятия, в том числе и конкурсы красоты. Однако даже в таких условиях конкурсы продолжали проводиться, и участницы из Новосибирской области занимали в них призовые места.

Журналист портала НГС Илья Калинин составил список участниц родом из Новосибирска, которые участвовали в конкурсах красоты, проводимые в 2020-2021 годах. Отмечается, что из конкурсов местного и российского масштаба в список вошли только победительницы. Также включены участницы, которые заняли призовые места в международных соревнованиях.

Всего в составлено списке оказало 17 участниц.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске чистить улицы от снега стали только после конфликта местной жительницы и депутата. Произошёл конфликт в Facebook после обращения женщины к депутату.