В Новосибирске недавно произошёл конфликт местной жительницы с депутатом Горсовета Евгением Лебедевым.

Как сообщается, несколько дней назад жительница Новосибирска в Facebook обратилась к депутату и пожаловалась на горы снега у одной из городских поликлиник. В своей публикации она отметила депутата Евгения Лебедева и потребовала разобраться с беспорядком. Вскоре он ответил женщине, однако весьма в агрессивной форме.

Как заявил депутат, он и без того много делает, кроме того, указанный женщиной округ вообще относится не к нему, а к другому депутату.

Впрочем, публикация всё же принесла пользу – спустя несколько дней мэрия отреагировала и 25 декабря сообщила в Facebook о том, что снег в указанном месте собираются убрать. Почистить улицу от снега собираются 29 декабря.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске уволили учительницу за танец в нижнем белье. Как оказалось, учительница публиковала в соцсетях видеозаписи с уроков pole dance.