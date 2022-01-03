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Новогоднее обращение президента Украины Зеленского подтвердило, что он намеревается все же развязать войну против России, заявил глава Института развития экономики Александр Гончаров. Такой вывод он сделал из попыток главы государства «понравиться военным».

Украинский эксперт пояснил, что Зеленский говорил долго и невнятно, озвучивал взаимоисключающие тезисы и очень надеялся, что его обращение понравится военным, которых, напомним, в приказном порядке усадили за один стол с главой государства.

Экономист также заметил, что на желание Зеленского развязать войну указывает отсутствие реформ и даже условий для их проведения. Также признаком этого является создание СМИ, угождающих властям и закрытие оппозиционных медиаресурсов.

В случае начала боевых действий ЕС и США могут поддержать Украину, однако она вряд ли грамотно воспользуется их помощью. Поэтому судьба страны будет решаться между РФ, Евросоюзом и Соединенные Штаты без ее участия.

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