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В Норвегии снова был перенесён запуск завода сжиженного природного газа Hammerfest LNG.

Как сообщается, планировалось, что завод начнёт работать 31 марта. Но, как заявила нефтегазовая компания Equinor, запуск отложили почти на два месяца. Согласно новой информации, запустят предприятие только 17 мая.

Причиной переноса запуска, как было заявлено, является пандемия коронавируса, а также эксплуатационные ограничения. В частности, указывается, что многим сотрудникам приходится уходить на карантин. Ранее запуск завода уже переносили – планировалось, что работать он начнёт уже в октябре прошлого года. Однако тогда заявили, что требуется выполнить ещё слишком много работ.

Прекращена же работа предприятия была из-за пожара, который произошёл в конце сентября. Начался пожар с возгорания в турбине.

Недавно мы сообщали, что в Норвегии отменили обязательный карантин для туристов, которые не привиты от коронавируса. Как было заявлено, эта мера была весьма неэффективной.

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