Авторы китайского издания Sina заявили, что Россия подготовила ловушку для военных кораблей США в Охотском море. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Как отмечается, США в последнее время отправляют свои корабли в морские регионы по всему миру. В некоторых случаях это довольно спорные ситуации – к примеру, корабли США были замечены в Персидском заливе, Южно-Китайском море, а также в водах, которые граничат с Россией. Однако в Охотском море они не появляются.

Авторы китайского издания сообщили, что Охотское обладает стратегической важностью для России. Они отметили наличие множества ресурсов, в том числе рыбные и нефтегазовые, а также природные особенности. Так, Охотское море большую часть года покрыто льдом, что затрудняет перемещение – для этого нужны ледоколы, которых у США для этих целей нет.

Кроме того, на большей части Охотского моря действует особый режим, из-за которого появление американских кораблей в этом регионе приведёт к жестким последствиям. Также здесь развёрнута российская база для атомных подлодок.

В итоге, как заявили авторы статьи, если корабли США по какой-то причине заходят зайти в Охотское море, это приведёт к весьма неприятным для них последствиям и спровоцирует крупный конфликт.

Недавно мы сообщали, что в США растерялись из-за российских военных кораблей, которые появились у Гавайских островов. Это сорвало испытания американского оружия.