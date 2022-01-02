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В последние несколько лет Соединенные Штаты то и дело устраивают провокации против России в Черном, Японском и Балтийском морях. Так, в 2021 году они неоднократно пытались приблизиться к побережью Крыма, но РФ своевременно отражала эту угрозу. Мало того, она проводила своеобразные «контратаки», одной из которых стала отправка боевых кораблей к Гавайским островам, пишет китайское издание Sohu.

Авторы напоминают, что США намеревались проводить очередные испытания сверхсекретного «супер-пупер» оружия, но Россия сорвала его тестовый запуск. У Гавайских островов внезапно появились боевые корабли РФ, которые выполняли неизвестную Вашингтону миссию.

При этом они действовали точно так же, как и американские корабли, не нарушая границ территориальных вод, но находясь в непосредственной близости от них. США такое «свободное судоходство» не очень понравилось, но сделать они ничего не могли. Чтобы случайно не дать в руки РФ важную секретную информацию, они лишь отменили испытательный запуск своей ракеты.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что РФ преподала хороший урок США, которые любые свои провокации оправдывают «борьбой за свободную навигацию». Но при появлении чужих кораблей у своих границ резко забывают об этой «борьбе».

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