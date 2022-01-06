В Казахстане временно приостановлена работа всех банковских учреждений, сообщили в Нацбанке страны. Не исключено, что столь радикальные меры связаны с многочисленными случаями мародерства.

По имеющейся информации, в Алма-Ате протестующие проникали в отделения банков и фактически полностью разрушали строения. Также они ломали банкоматы, стремясь добраться до наличных средств. Предотвратить грабежи сейчас просто некому, так как силовые структуры сконцентрированы в местах массовых беспорядков. Поэтому закрытие финансовых учреждений можно назвать верным решением.

Помимо банков, власти Казахстана остановили работу всех фондовых бирж.

2 января в двух населенных пунктах страны вспыхнули акции протеста из-за увеличения в два раза цен на сжиженный газ. Уже 4 числа они превратились в массовые беспорядки и перекинулись на крупные города Казахстана.