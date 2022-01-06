После получения официального запроса от Казахстана российские ВС отправили в охваченную протестами страну два подразделения десантников. Портал Avia.Pro сообщает о двух ротах спецназа, в задачу которых входит зачистка страны от радикальных протестующих, признанных террористами.

Также авторы заявляют об отправке в Казахстан 24-й и 2-й бригад специального назначения и резервных частей 55-й горной бригады. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В ближайшее время в страну должны отправиться также войска Белоруссии и Армении. Все дело в том, что президент Казахстана обратился за помощью по линии ОДКБ, поэтому государства, подписавшие этот договор, отправляют своих военнослужащих. Предполагается, что их будет не больше 10–20 от каждой страны.

Города, которые сейчас охвачены протестами, ожидает зачистка от террористов. Сперва их атакуют казахстанские войска, а затем к ним подключаться и подразделения государств ОДКБ, откликнувшихся на призыв о помощи.