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В Канаде раскритиковали журналиста Эндрю Койна, который выразил возмущение из-за позиции России по поводу расширения НАТО. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отметил один из читателей издания The Globe and Mail, в настоящее время об Украине много разговоров. Он указал, что Украина является свободной и суверенной страной, и у неё есть право стать членом НАТО. Также он отметил, что Канада также является свободной и суверенной страной, в связи с чем он предложил представить, что было бы, если бы они захотели заключить с Россией соглашение в сфере обороны. Подводя итог, читатель заявил, что Украина отношения с Россией должна выстраивать сама.

Другие читатели иронично заметили, что Койн «глубоко разбирается в международной политике». Они указали, что ему нужно либо стать главой ООН, либо замолчать. Также было указано, что картинка невинной НАТО, которая благожелательна и России не угрожает, демонстрирует зашоренность и ограниченность Койна.

Кроме того, пользователи заявили, что попытки загнать Россию в угол выглядят глупо, а Запад уже неоднократно вторгался на российскую территорию и неудивительно, что Россия беспокоится.

Ранее авторы CBC News заявили, что Канада столкнётся с трудным выбором в вопросе помощи Украине. Как было отмечено, Канада уже давно поддержала заявку Украины на вступление в НАТО.

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