Канада, ставшая в 2008 году официальным инициатором поддержки заявки Украины на вступление в НАТО, в новом году столкнется с трудным выбором в вопросе продолжения своей «военной помощи» Украине. Об этом сообщает CBC News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По словам экспертов, давняя и решительная поддержка Канадой Украины будет подвергаться новому и интенсивному давлению в начале нового года, поскольку Запад готовится к возможным военным действиям со стороны России. Это всего лишь один из возможных сценариев, хотя представители американской разведки говорят, что президент России Владимир Путин не принял окончательного решения использовать военную силу и сам Кремль отрицает, что планирует вторжение.

Канада, которая изначально поддержала заявку Украины на вступление в НАТО и входит в число главных сторонников военной помощи этой стране, в новом году столкнется с трудным выбором как на международном уровне, так и внутри страны.

США и НАТО уже заявили, что не будут отправлять войска для защиты Украины в случае вторжения. Это вызывает беспокойство у политически активной и значимой для действующей власти канадско-украинской диаспоры. Либеральное правительство Трюдо должно будет подчиниться другим союзникам по НАТО, как бы болезненно это ни отразилось для него внутри страны.

Стефани фон Хлатки, доцент кафедры политических исследований Королевского университета в Кингстоне, Онтарио, сказала, что перед правительством стоит задача «грамотно разыграть то, что оно уже делает в Украине».

Одна из вещей, которые делает Канада, – помогает улучшить боевые навыки украинских солдат с помощью международной учебной миссии. Правительство Трюдо уже заявило о своей готовности продлить эту инициативу, когда срок миссии истечет в марте будущего года. В мандатном письме министра обороны Аниты Ананд содержится соответствующая ссылка на «продление» военного вклада Канады в кампанию сдерживания НАТО против России.

Но в случае крупных боевых действий, как заявил верховный военный командующий страны, канадских военных инструкторов в Украине, которых всего около 200, «вполне возможно, придется отозвать».

«Это миссия по укреплению союзного потенциала, а не боевая задача. Наши инструкторы сосредоточены на тренировках, а не на боях, и поэтому в случае любого ухудшения ситуации нам нужно будет пересмотреть ситуацию и действия этих сил на местах», – сказал генерал Уэйн Эйр, начальник штаба обороны Канады, в недавнем интервью CBC News.

Возможность принятия такого решения подчеркивает тонкий баланс, с которым сталкивается не только Канада, но и НАТО в целом. Перед лицом военного кризиса возникает необходимость продемонстрировать решение, не вызывая антагонизма с Россией и не давая повода для кампаний дезинформации.

Доминик Арель, профессор Университета Оттавы и заведующий кафедрой украиноведения, сказал, что считает идею полномасштабного вторжения «крайне маловероятной». Точно так же высказался Мэтью Шмидт, доцент и эксперт по национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена, Коннектикут. По его словам, «вряд ли мы увидим самый худший сценарий. Если Путину придется взять Киев, тем самым он проиграет войну в целом, потому что международный ответ будет настолько разрушительным, что он не получит особой выгоды».

США пригрозили разрушительными экономическими санкциями, включая возможность отключения России от SWIFT, сети обмена сообщениями, которую используют 11 000 банков в сотнях стран по всему миру для осуществления трансграничных платежей. Это было названо «сравнимым с ядерным вариантом» сокрушительным финансово-экономическим ударом, который нанесет серьезный ущерб.

США заявили, что ищут дипломатическое решение кризиса, но добиться его будет сложно без добровольной поддержки правительства президента Владимира Зеленского. Минские соглашения предлагают предоставить двум самопровозглашенным регионам Донбасса так называемый особый статус в составе Украины, что правительство в Киеве, похоже, делать не желает.

Франция, Германия и США разделяют идею предоставления Донбассу особого статуса. Но с недавним наращиванием российской военной мощи ни союзники, ни Канада не могут открыто оказывать давление на правительство в Киеве, чтобы оно проявило гибкость, потому что это будет рассматриваться как уступка Москве.