В США прокомментировали призывы со стороны России вывести своё ядерное оружие из европейских стран. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, во время телефонного брифинга, который был проведён перед разговором с Россией о безопасности, представитель американского госдепартамента заявила, что убрать ядерное оружие будет «проблематично». Согласно заявлению чиновницы, аналогичные призывы от России они слышали в США и раньше, поэтому это не стало для них чем-то новым.

Как отметила представитель госдепартамента, они и в прошлом заявляли, что это проблематично для США и пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом.

Переговоры между США и Россией назначены на 10 января. Они будут проходить в Женеве.

Недавно в Китае заявили, что соглашение AUKUS способно нарушить режим нераспространения ядерного оружия. Как было заявлено, Австралия может получить ядерный уран, что станет примером для других стран.