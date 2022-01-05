Военно-политический блок AUKUS, созданный США, Великобританией и Австралией, может похоронить режим нераспространения ядерного оружия. Такое заявление сделал представитель китайского МИД Фу Цун.

Он пояснил, что Соединенные Штаты и Великобритания, являющиеся ядерными державами, вполне могут передать Австралии оружейный уран. Тем самым включив ее в атомный клуб. При этом проверить, для чего именно Канберра будет его использовать, не получится, так как действующая система гарантий МАГАТЭ не рассчитана на подобные проверки.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что при МАГАТЭ следует срочно создать специальный комитет, который вынесет решения о возможных технических и политических последствиях создания нового альянса.

Главной опасностью передачи оружейного урана Австралии станет появление живого примера для других держав. Они смогут использовать данный прецедент в качестве лазейки и передавать ядерное оружие странам, которые другим путем никогда бы его не получили. Именно поэтому Китай, как и многие другие страны, выражает глубокую обеспокоенность из-за действий США и Великобритании.