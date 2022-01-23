Прокуратура ФРГ сообщила о начале расследований в отношении главы МИД Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека. Если по претензиям ко второму фигуранту подробностей нет, то к руководительнице внешнеполитического ведомства у правоохранителей может возникнуть сразу несколько вопросов.

Один из них уже решен – Бербок на протяжении нескольких лет упорно «забывала» вносить в декларацию о доходах получаемые от партии «Зеленых» бонусы. В результате 20 тысяч евро задолженности она все же погасила.

Кроме того, глава МИД может быть обвинена в плагиате в процессе написания своей книги «Сейчас. Как мы обновим нашу страну». Информацию для нее Бербок активно черпала из открытых источников в Сети, забывая при этом ссылаться делать на них ссылки.

Известно, что расследование коснется еще 4 политиков из партии «Зеленых», однако их имена не называются.