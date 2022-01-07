В Гатчине злоумышленник угнал автомобиль у туриста, который прибыл из Вологодской области.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 6 января. Владелец автомобиля припарковался возле ТРЦ «Кубус» и ушел по своим делам. Но когда он возвратился, мужчина обнаружил, что его автомобиль пропал со стоянки. Мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.

Отмечается, что речь идёт об автомобиле Porsche Cayenne. Сумма ущерба, как было заявлено, составляет около пяти миллионов рублей. На видеозаписях, которые полицейские изъяли с камер видеонаблюдения, можно увидеть, как к автомобилю подошёл какой-то мужчина, который вставил ключ и уехал. В настоящее время он разыскивается.

Машина, как уточняется, застрахована, однако на неё не была установлена дополнительная система слежения.

Ранее мы сообщали, что в России собираются создать приложение для выявления нарушителей ПДД. Приложение позволит гражданам выявлять нарушителей и посылать на них жалобы.