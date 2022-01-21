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Уже в феврале этого года российских пенсионеров ожидает два важных изменения в формировании пенсии.

Как сообщается, 1 февраля будут произведены две крупные индексации. В первом случае речь идёт о доиндексации страховых пособий тем пенсионерам, кто завершил трудовую деятельность. Индексация составляет 2,7%. Ранее уже состоялась индексация на 5,9%, таким образом, в сумме индексация составит 8,6%.

Помимо этого, в феврале будут проиндексированы наиболее важные социальные выплаты и надбавки. Индексация составит 8,4%. Эти выплаты предназначаются для инвалидов всех групп, граждан, пострадавших от техногенной катастрофы, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и прочих категориях граждан, которые имеют право на получение поддержки от государства. Также отмечается, что льготы можно будет поменять на денежный аналог.

Недавно мы сообщали о том, что работающие пенсионеры получат в апреле рекордную индексацию. Она составит 7,7%.

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