Некоторые пенсионеры уже в скором времени смогут получить прибавку к пенсии. Об этом рассказывает PRIMPRESS со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.

Согласно заявлению эксперта, работающие граждане пенсионного возраста имеют право на индексацию пенсии, даже если они являются официально устроенными, что указано в ПФР. Однако получить индексацию могут лишь те трудящиеся пенсионеры, которым назначена не пенсия по старости, а социальная пенсия или пенсия по государственному обеспечению. Например, это относится к чернобыльцам.

Для этих категорий граждан индексация пенсионных выплат будет осуществлена 1 апреля. Как сообщается, размер индексации составит рекордные 7,7%. Кроме того, в 2024 году обещают индексацию и вовсе на 9%.

Ранее мы сообщали, что пенсионерам предложили в два раза повысить размер пенсии. Таким образом, они смогут получать в среднем по 30 тысяч рублей.