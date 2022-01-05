Год на календаре сменился, но у Евросоюза остались все те же проблемы, которые довели объединение до «ядерного конфликта». Страны ЕС никак не могут прийти к единому мнению по газовой и атомной энергетике, сообщает РИА Новости.

Все началось с публикации в британской прессе о намерении Еврокомиссии увеличить вложения в газ и мирный атом. Это не понравилось Германии, которая не просто твердо выступила против этого решения, но еще и привлекла на свою сторону Австрию. Министры окружающей среды двух государств Штеффи Лемке и Леонора Гевесслер осудили ЕК за такой разворот в обратную сторону от перехода на зеленую энергетику.

Возмущения ФРГ имеют под собой весомые основания. Берлин уже несколько лет пытается перейти на возобновляемые источники энергии, ради которых отказался от атомных электростанций. ЕС внимательно наблюдал за его потугами, а когда затея провалилась из-за слишком дорогой и нестабильной зеленой энергетики, сразу же вернулся к мирному атому. В результате единственной пострадавшей стороной осталась ФРГ.