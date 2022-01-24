читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Хакеры осуществили взлом учётной записи премьер-министра Австралии Скотта Морисона в соцсети WeChat.

Как сообщается, злоумышленники изменили информацию, указанную на странице министра. В частности, аккаунт был назван как «Новая жизнь австралийских китайцев». Кроме этого, в описании аккаунта заявлялось, что на этой странице можно ознакомиться с информацией о жизни в Австралии для китайской общины.

По мнению парламентария Джеймса Патерсона, взлом осуществили по указке властей Китая. Согласно его заявлению, соцсетью WeChat владеет компания Tencent. Эта компания, по его словам, весьма сильно контролируется китайскими властями и при помощи WeChat власти следят за китайцами, которые живут за границей.

Патерсон указал, что взлом является «эффективным иностранным вмешательством в демократию в год выборов».

Ранее мы сообщали, что мессенджер WeChat начал поддерживать цифровой юань. Подготовка к этому велась ещё с прошлого года.

Вам может понравиться

Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина отложить “нападение на Украину” до конца Олимпиады в Пекине

Россия по просьбе Си Цзиньпина не станет нападать на Украину до окончания Олимпиады в Пекине, пишет американское издание Bloomberg. Журналисты ссылаются на официальные источники, которые сообщили, что вопрос был решен

Читатели Daily Express возмутились из-за попыток журналистов запугать Европу кораблями ВМФ РФ в Ла-Манше

Читатели The Daily Express высмеяли британских журналистов, которые сообщили об отправке кораблей РФ через пролив Ла-Манш. Как было заявлено, британские корабли осуществили сопровождение трёх военных кораблей РФ. Также было заявлено,
  • Анна
  • 22.01.2022
  • читать 1 минуту

Жительница Великобритании рассказала, почему в стране снимают антиковидные ограничения

Жительница Великобритании рассказала, почему в стране собираются снять ограничения, которые были введены из-за коронавируса. Как сообщается, на следующей неделе в Великобритании станет необязательным носить маску и работать в удалённом режиме.
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |