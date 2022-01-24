Хакеры осуществили взлом учётной записи премьер-министра Австралии Скотта Морисона в соцсети WeChat.

Как сообщается, злоумышленники изменили информацию, указанную на странице министра. В частности, аккаунт был назван как «Новая жизнь австралийских китайцев». Кроме этого, в описании аккаунта заявлялось, что на этой странице можно ознакомиться с информацией о жизни в Австралии для китайской общины.

По мнению парламентария Джеймса Патерсона, взлом осуществили по указке властей Китая. Согласно его заявлению, соцсетью WeChat владеет компания Tencent. Эта компания, по его словам, весьма сильно контролируется китайскими властями и при помощи WeChat власти следят за китайцами, которые живут за границей.

Патерсон указал, что взлом является «эффективным иностранным вмешательством в демократию в год выборов».

Ранее мы сообщали, что мессенджер WeChat начал поддерживать цифровой юань. Подготовка к этому велась ещё с прошлого года.