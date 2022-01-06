Китайский интернет-мессенджер WeChat вместе с платежным сервисом Alipay стал поддерживать расчеты в национальной валюте. Подготовка к этому шла еще с прошлого года, когда система, принадлежащая Alibaba Ant Group, запустила тестовое использование юаня в электронных платежах.

Эксперт консалтинговой компании Trivium China Линхао Бао заявил, что приложения от Alibaba Ant Group выбирает подавляющее большинство жителей Китая. Они настолько привязаны к мессенджеру и платежной системе, что Центробанку страны нет никакого смысла создавать собственное приложение для расчетов в юанях. Ему гораздо выгоднее объединиться с Alipay и WeChat.

Китайский мессенджер чрезвычайно популярен в стране. Его используют более миллиарда пользователей. Это не просто сервис обмена сообщениями, так как в него встроено огромное множество других функций. Так, через WeChat можно заказывать доставку еды, вызывать такси, производить оплату. Если цифровой юань получит распространение в этом приложении, то он его популярность вырастет в минимальные сроки.