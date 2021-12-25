Президент России Владимир Путин недавно заявил о необходимости проведения индексации пенсий согласно уровню инфляции.

Соответствующее заявление он дал на пресс-конференции, которая состоялась 23 декабря. Согласно подсчётам аналитиков, на осуществление этих планов нужно около 200 миллиардов рублей.

В Госдуме в ответ на это сообщили, что Пенсионный фонд уже обладает этой дополнительной суммой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также он заявил, что весной будет проведена корректировка параметров федерального бюджета. Это позволит ПФР дополнительно получить необходимые средства.

Кроме того, на конец этого года в ПФР будут остатки, которые также планирует использовать для индексации.

Ранее мы сообщали, что в следующем году пенсии собираются проиндексировать на рекордную сумму. Кроме того, индексация затронет все категории пенсионеров.