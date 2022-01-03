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Турция могла передать Киеву шесть своих БПЛА Bayraktar TB2S. От обычных «Байрактаров» данная модификация отличается управлением через спутник, что обеспечивает защиту от радиоэлектронного воздействия, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что официального подтверждения этой информации нет, однако Анкара слишком уж активно взялась помогать Киеву. Кроме того, она отлично знает возможности российских систем радиоэлектронной борьбы, поэтому могла предотвратить быстрое уничтожение беспилотников в случае их активного использования на Донбассе.

Если она действительно передала Украине БПЛА Bayraktar TB2S, то задача для ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР сильно осложняется. Уничтожить такие дроны можно только с помощью систем РЭБ, способных перехватывать сигналы со спутников. У Народной милиции их нет. Кроме того, можно использовать огневое воздействие, но как показывает практика, сбить «Байрактары» таким образом довольно сложно.

Авторы публикации напомнили, что в последние дни на Донбассе ВСУ ведут себя слишком активно, что может означать подготовку к наступлению или новым провокационным обстрелам.

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