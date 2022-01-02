30 декабря боец 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины был убит своими же сослуживцами. Находясь под воздействием спиртных напитков, они приняли его за военнослужащего ДНР и открыли огонь из автоматов.

Источники сообщают, что солдат был военным медиком, но это его не спасло. Около суток он умирал от большой потери крови, при этом никому и в голову не пришло оказать ему хоть какую-то помощь.

Военнослужащий попал под огонь своих же подразделений, так как после изрядного количества выпитого решил поиграть в героя. Он покинул свои позиции и направился в сторону ДНР, за что и получил несколько автоматных пуль в спину. Это подтвердило проведенное после происшествия расследование.

Сообщается, что злоупотребление алкоголем далеко не в первый раз становится причиной небоевых потерь в украинской армии.