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Киев провел очередные военные маневры на границе России в Крыму. На полигоне в Херсонской области тренировались военнослужащие войск противовоздушной обороны, которые использовали зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ».

Этот новый ЗРК предназначен для поражения воздушных целей с расстояния до 10 километров. Дальность обнаружения составляет 45 км. Эксперты сообщают, что комплекс разработан для уничтожения вертолетов и самолетов, а также способен сбивать беспилотные аппараты.

Одной из особенностей комплекса аналитики называют его универсальность. С помощью ЗРК «Оса-АКМ» можно наносить удары по наземным целям, на что способны далеко не все системы ПВО.

В Киеве заявили, что место для учений выбрано не случайно. ВСУ должны находиться в готовности для отражения «нападения РФ», поэтому они тренируются в непосредственной близости от ее рубежей.

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  • Анна
  • 12.01.2022
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