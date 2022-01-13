Киев провел очередные военные маневры на границе России в Крыму. На полигоне в Херсонской области тренировались военнослужащие войск противовоздушной обороны, которые использовали зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ».

Этот новый ЗРК предназначен для поражения воздушных целей с расстояния до 10 километров. Дальность обнаружения составляет 45 км. Эксперты сообщают, что комплекс разработан для уничтожения вертолетов и самолетов, а также способен сбивать беспилотные аппараты.

Одной из особенностей комплекса аналитики называют его универсальность. С помощью ЗРК «Оса-АКМ» можно наносить удары по наземным целям, на что способны далеко не все системы ПВО.

В Киеве заявили, что место для учений выбрано не случайно. ВСУ должны находиться в готовности для отражения «нападения РФ», поэтому они тренируются в непосредственной близости от ее рубежей.