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Украина приняла запрет на вхождение в свои внутренние воды российских кораблей. И речь идет не большо о боевых, но и о грузовых и пассажирских судах.

Эксперты отмечают, что Киев сделал очередной шаг, направленный на эскалацию конфликта в регионе. Никакой пользы новый запрет не принесет – российские грузовые и пассажирские суда не особо горели желанием посещать внутренние воды Украины, так как это направление не является востребованным. Некоторые судовладельцы все же потерпят убытки, но вполне вероятно, что они быстро найдут альтернативу Украине.

Единственной проблемой для судовладельцев станет риск задержания или даже ареста судна, вопреки запрету решившему зайти в территориальные воды Украины. Что касается боевых кораблей, то они и так не нарушают границ. Именно поэтому действия Киева – это очередная провокация, позволяющая ему привлекать к себе внимание международного сообщества.

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