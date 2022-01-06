В ночь на 6 января у границ России в Крыму появился ударный беспилотный аппарат MQ-9A, принадлежащий ВВС США. По данным портала Avia.Pro, он вылетел с военного аэродрома на Сицилии, после чего около 20 часов кружил в непосредственной близости от рубежей воздушного пространства РФ.

Ранее в Крыму также были замечены самолет управления ракетными ударами и разведывательная воздушная машина, что не может не настораживать. Соединенные Штаты и НАТО вполне могут готовить нападение на полуостров, а неоднократное появление их авиации – это лишь своеобразная разведка и отработка ударов.

Авторы публикации ссылаются на телеграм-канал «Оперативная линия», который сообщает, что MQ-9A мог тренироваться наносить удары и по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Однако точно сказать ничего нельзя, так как отследить маршрут ударного БПЛА не удалось.