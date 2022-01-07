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Специалисты установили, что муравьи способны оказывать влияние на состояние деревьев.

Как сообщается, в Панаме старшеклассник выстрелил в дерево 9-миллиметровым шариком. В результате на дереве остались отверстия, которые, тем не менее, исчезли спустя сутки. Старшеклассники заинтересовались этим и сделали отверстия и в других деревьях.

Оказалось, что отверстия в деревьях были «отремонтированы» муравьями. Однако муравьи восстанавливают таким образом деревья не всегда. Это зависит от того, является ли дерево местом обитания муравьев – появление повреждений на дереве является угрозой для выводка колонии. Муравьи спешат её устранить. Ремонт осуществляется при помощи тех материалов, которые муравьи находят в стволе дерева.

По словам специалистов, между муравьями и деревьями уже давно известны взаимовыгодные отношения. Так, муравья защищают деревья от травоядных, получая питательные вещества.

Недавно учёные заявили, что мыши способны ощущать инфракрасный свет своей шерстью. Объясняется это тем, что их волоски по строению напоминают оптические индикаторы.

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