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Ян Бейкер, физик из Британии, отметил, что некоторые виды млекопитающих, к примеру, мыши способны использовать особые волоски для отслеживания хищников в ночное время суток с использованием инфракрасных лучей.

Согласно его словам, если взглянуть на волоски грызунов с применением микроскопа, то можно увидеть, что в плане своего строения они напоминают оптические индикаторы, применяемые в тепловизорах для обнаружения тепла. Речь идет о равномерно размещенных пигментных полосах, которые, возможно, позволяют животным настраивать свой фокус на ряд длин световых волн. После анализа расстояния между полосками специалист выяснил, что они «отрегулированы» таким образом, чтобы реагировать на инфракрасные волны, которые исходят от множества живых созданий.

Схожие полосы исследователь нашел в волосках некоторых иных видов мелких зверей (белки, кролики, землеройки и так далее). Однако для подтверждения данной теории требуется проведение дополнительных экспериментов и наблюдений за животными.

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