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Исследователи из Сингапура представили разработку, которая поможет людям выявить риски к психическому расстройству на ранней стадии. Созданные ими “умные” часы умеют определять у носителя склонность к депрессии. 

По словам учёных, разработка определяет риск развития заболевания с довольно высокой точностью: 80%. В её основе – специально написанная компьютерная программа. Она анализирует пульс, расход энергии, характер сна и другие физиологические показания человека, а затем на их основе с помощью специальных алгоритмов вычисляет риск возникновения депрессии.  

В тестировании “умных” часов приняли участие почти 300 человек, средний возраст которых составил 33 года. На протяжении двух недель они носили разработку сингапурских учёных. После этого показания прибора сравнили с результатами других диагностик, которые призваны выявить риски возникновения депрессии. Во многих случаях выводы трекера и врачей совпали.  

Пока часы, умеющие определять, депрессию существуют в ограниченном количестве. Будут ли они запущены в серийное производство, пока не сообщается. 

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