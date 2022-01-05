Директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии» на базе университета ИТМО Александр Бухановский рассказал о трендах наступившего года в области когнитивных технологий. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Так, специалист отметил когнитивных «кентавров» – гибридные системы поддержки принятия решений. Основаны такие системы на том, что над сложной задачей на равных работают ИИ и человек. Это позволит добиться более хорошего результата, чем если бы они работали по отдельности.

Также Бухановский отметил генеративный дизайн социотехнических систем. Это представляет некоторую проблему, так как люди вносят фактор неопределённости. Но методы ИИ могут помочь справиться с этой задачей.

Далее специалисты отметил композитные технологии автоматического машинного обучения. В этом случае системы ИИ могут заменить специалистов, которым нужно работать с большими данными. Это позволит добиться наилучшего решения задачи.

Четвёртым трендом станут метрологические когнитивные технологии. Благодаря этому можно будет повысить качество систем ИИ и привести их к стандартизации.

Пятым трендом Бухановский назвал аватар-подобные технологии, которые характеризуют человека в киберпространстве. Для того, чтобы аватар мог развиваться и самообучаться, нужно метакогнитивные технологии, позволяющие установить реакцию человека. В свою очередь, это позволит сделать системы ИИ более индивидуальными.

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